Tennis: Montreal, Sinner cede a Rublev ed è fuori nei quarti

Niente da fare per Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal. L'altoatesino, numero 1 al mondo, è stato eliminato ai quarti dal russo Andrey Rublev, numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 dopo un'interruzione per pioggia alla fine del primo set. Impresa invece per l'altro azzurro in tabellone, Matteo Arnaldi, che ha regolato il giapponese Kei Nishikori per 6-4, 7-5 ed ha conquistato il pass per le semifinali. Ad attenderlo sarà proprio Rublev.

