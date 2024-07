Wimbledon: tre azzurri ai quarti, c'è anche Musetti

Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti del torneo di Wimbledon: è il terzo italiano dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. L'italiano ha battuto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.58 Atp). Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Fritz e Zverev.

Musetti, numero 22, raggiunge così Jannik Sinner e Jasmine Paolini nei quarti a Wimbledon, eguagliando il record di presenze azzurre nei quarti di uno Slam in singolare che risale al Roland Garros 1948. Wimbledon 2024 è il settimo Slam con due italiani nei quarti in singolare maschile.

E' un grande giorno per me. Sono orgoglioso per questo match molto importante. Un momento così lo sognavo da quando ero bambino. Sto inseguendo il mio sogno. Un ringraziamento a Simone, al mio team, alla mia famiglia". Visibilmente emozionato Lorenzo Musetti, alla fine della partita vinta con il francese Perricard, descrive così la sua qualificazione ai quarti di Wimbledon. "Ho fatto fatica all'inizio ma è davvero difficile rispondere ad un servizio del genere", ha concluso rendendo merito all'avversario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA