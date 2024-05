Roland Garros: Sinner vola agli ottavi, Kotov ko in tre set

Jannik Sinner approda senza fatica agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam stagionale. L'azzurro n.2 al mondo ha battuto in tre set il russo Pavel Kotov, n.56 Atp, col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra il francese Corentin Moutet e l'austriaco Sebastian Ofner.



"Grazie per il sostegno, è straordinario": questo il messaggio lanciato da Jannik Sinner, nei primi commenti a caldo dinanzi al pubbblico dello stadio Philippe Chartrier del Roland Garros, dopo la vittoria contro il russo Pavel Kotov. Subito dopo, ha detto che rispetto alla partita giocata con lo stesso rivale a Madrid "è stato un match diverso, per tanti motivi. Mi sono concentrato sul mio tennis, è straordinario giocare sullo Chatrier e mi sono divertito". Un mese fa, Sinner affrontò il russo nel Masters 1000 madrileno, cominciando nel secondo set ad avvertire quei dolori all'anca che lo portarono poi al ritiro dal torneo. Vinse comunque quella partita per 6-2, 7-5.

