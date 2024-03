Indian Wells, la semifinale Sinner-Alcaraz 2-1 DIRETTA Match interrotto per pioggia



E' arrivata la pioggia a Indian Wells e la semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata sospesa alla fine del terzo game del primo set sul punteggio di 2-1 per l'altoatesino. Il giudice di sedia ha prima sospeso il gioco tenendo i giocatori in campo poi dopo qualche minuto ha deciso di mandare i giocatori negli spogliatoi in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.



Questa sera in palio non c'è solo la finale di Indian Wells: la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivali e amici, espressione del nuovo che avanza nel tennis mondiale, vale il posto numero 2 del ranking Atp. Alcaraz lo detiene già, Sinner lo sta insidiando. Chi vince se lo prende e avvicina Djokovic, che a Miami non ci sarà.

Sinner arriva alla sfida con Alcaraz forte della 16 vittorie su 16 nel 2024 (19 di fila in tutto) che si è aperto con il trionfo di Melbourne. Lo spagnolo è in crescita dopo un avvio di stagione più complicato. E la sfida di oggi è anche la rivincita della finale dello scorso anno dove a trionfare fu il murciano.

Per arrivare in semifinale Alcaraz ha dovuto superare anche l'attacco delle api di Indian Wells, che hanno colonizzato la spidercam del Centrale e creato momenti di imbarazzo misto a paura, prima di battere Alexander Zverev 6-3 6-1. "E' stato l'incontro più strano ma giocato nella mia carriera - le parole dello spagnolo in conferenza stampa - Non mi era mai capitato nulla di simile. Stavo servendo nel terzo game e ho notato qualche ape, ma non pensavo fossero migliaia. Invece poco dopo me le sono trovate addosso, nei capelli, dappertutto. Una mi ha punto. Ho cercato di tenerle alla larga, ma erano troppe.

Impossibile. Così sono stato costretto a scappare in fretta. Ho paura delle api". Nonostante ciò, e malgrado dopo la disinfestazione e il rientro dei due in campo dopo quasi due ore, non appena è stato il momento di fare sul serio Alcaraz si è dimenticato al volo la faccenda e ha tirato fuori il suo miglior tennis.

Sinner e Alcaraz si sfideranno per la nona volta (contando anche il precedente a livello Challenger) e il bilancio attuale dice 4-4. Ma l'altoatesino ha vinto gli ultimi due incontri, lo scorso anno a Miami e poi a Pechino, e da allora lui sembra cresciuto ancora mentre Alcaraz pare attraversare una fase di stallo dopo l'esplosione rapidissima fra 2022 e 2023. "Non so come approccerò la sfida - ha aggiunto lo spagnolo - lui in questo momento è senza dubbio il miglior giocatore al mondo. Sta giocando un tennis incredibile e nel 2024 non ha ancora perso una partita. Mi piace molto vederlo giocare. Mi attende -ha aggiunto - un match molto difficile e una grande sfida, per capire a che livello mi trovo rispetto a lui. Negli ultimi due confronti con Jannik ho perso, quindi dovrò cercare di modificare alcuni aspetti del mio gioco.

Staremo a vedere se basterà. Sicuramente mi attende il match più difficile del mio 2024".

L'eroe della serata di Indian Wells è stato senza dubbio Lance Davis, di Killer Bee Live Removal (che ha anche un suo show televisivo sul canale Earth Tv). Si è trattato, ha detto, "di un piccolo sciame, circa 3.500 api" che poi ha portato via dalla spider cam dello stadio aspirandolo e trasferito verso uno dei suoi circa 200 alveari.

Intanto Sinner prosegue la sua marcia e dopo il match dei quarti vinto contro il ceco Lehecka ha ribadito di avere l'impressione di migliorare match dopo match e di sentirsi molto a suo agio in campo: "Non c'è una grande differenza rispetto al passato dal punto di vista mentale. Sono semplicemente felice di competere. Adoro giocare davanti al pubblico, e questo è ciò che mi fa divertire. Sicuramente ora sono in una posizione diversa, ma sono felice di mettermi in gioco ogni volta. Nella mia mente c'è sempre una nuova sfida, un nuovo avversario: devo stare molto attento, è su questo che cerco di concentrarmi".

"E sempre divertente giocare contro Carlos - aveva detto ieri Sinner - Siamo buoni amici ma in campo cerchiamo solo di dare il 100% e di solito vengono fuori delle belle partite. L'anno scorso contro di lui, soprattutto qui su questo campo, ho faticato molto e lui ha giocato molto meglio di me. Ma poi due settimane dopo a Miami l'ho battuto. Tra di noi è così. La nostra rivalità ci ha spinti a crescere e a migliorare".

Video Sinner batte Lehecka, e' in semifinale a Indian Wells

Riproduzione riservata © Copyright ANSA