Indian Wells: Sinner domina Struff, agli ottavi anche Alcaraz 

Continua la sfida a distanza a Indian Wells tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con i due rivali per il n.2 del ranking che accedono agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano battendo rispettivamente il tedesco Jan-Lennard Struff e il canadese Felix Auger-Aliassime.

L'italiano si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco e affronterà nel prossimo turno lo statunitense Ben Shelton o l'argentino Francisco Cerundolo. "Sono soddisfatto della mia prestazione - ha detto Sinner -. L'abbiamo preparata nel modo giusto questa partita contro un avversario difficile. Ho servito bene sotto pressione e ho anche risposto piuttosto bene. Mi piacciono le sfide di questo genere e giocarle e vincerle ti rende più forte. Ho fiducia nei miei colpi e per questo lavoro tanto, per sentirmi a mio agio quando non gioco bene. Anche se oggi l'ho fatto. la giornata quindi è positiva, vediamo dopodomani come va", ha concluso.

Sinner ha vinto il primo set in mezz'ora, strappando il servizio al tedesco nel quarto game e poi approdando senza sforzo all'1-0. Simile l'andamento della seconda partita, col break al quinto game dell'italiano che poi annulla due palle del possibile contro break di Struff per risolvere la pratica con un classico 6-4. Sono ora 17 le partite consecutive vinte dal pusterese, 14 nel 2024 con due titoli conquistati. Alcaraz ha battuto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime (n.31 Atp) col punteggio di 6-2, 6-3. Il campione in carica affronterà negli ottavi di finale l'ungherese Fabian Marozsan. Per gli ottavi si sono qualificati anche il greco Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato l'idolo di casa Frances Tiafoe con un doppio 6-3, e l'australiano Alex de Minaur, che ha dominato il kazako Alexander Bublik, battuto 7-5, 6-0. Nel torneo femminile, ottavi raggiunti dall'azzurra Jasmine Paolini e dalla n.1 al mondo, la polacca Iga Swiatek. Paolini ha sconfitto in rimonta la russa Anna Kalinskaya col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. Una sfida molto difficile per la toscana che grazie al carattere non si è data per vinta e ha messo sotto pressione la rivale, già battuta in finale a Dubai, centrando la settima vittoria di fila.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA