Coppa Davis: impresa Italia, batte 2-1 la Serbia ed è in finale

L'Italia ha battuto la Serbia 2-1 a Malaga ed è in finale di Coppa Davis, dove domani affronterà l'Australia. Il punto decisivo è giunto dal doppio Sinner/Sonego che ha sconfitto in due set (6-3, 6-4) la coppia Djokovic/Kecmanovic.

"Siamo contenti, sì. Ma ancora non soddisfatti". Jannik Sinner, ai microfoni Rai, pensa già alla finale di Coppa Davis che l'Italia giocherà domani contro l'Australia, dopo aver vinto il doppio decisivo contro la Serbia, in coppia con Sonego. "E' stata una giornata lunga ma quando finisce così le emozioni sono bellissime - aggiunge l'azzurro - E' stato un doppio molto difficile da giocare sull'1-1. Ma noi ci abbiamo sempre creduto e vediamo domani come va. Siamo contenti di arrivarci, cercheremo di risolvere anche il 'problema' Australia. Sono contento, la squadra ha dimostrato di essere viva".

