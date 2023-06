Roland Garros: il norvegese Ruud in finale contro Djokovic

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sarà Casper Ruud ad affrontare Novak Djokovic nella sua settima finale a Parigi, la 34ma in carriera in uno Slam. Il n.4 norvegese ha sconfitto in semifinale il tedesco n.22 Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-0. (ANSA).