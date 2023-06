Roland Garros: Swiatek elimina Gauff e approda in semifinale

La n.1 al mondo, Iga Swiatek, è approdata alla semifinale del torneo del Roland Garros, battendo in due set la statunitense Coco Gauff (n.6) col punteggio di 6-4, 6-2, in un'ora e mezza di gioco. La polacca, campionessa uscente a Parigi avendo battuto in finale nel 2022 proprio la 19enne di Atlanta, affronterà domani la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.14), la quale ha eliminato la tunisina Ons Jabeur.

L'altra semifinale, sempre in programma domani, metterà di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2) e la ceca Karolina Muchova.