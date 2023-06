Roland Garros: eliminati al secondo turno Vavassori e Paolini

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'azzurro Andrea Vavassori è stato eliminato al secondo turno del torneo del Roland Garros, battuto dall'argentino Genaro Olivieri col punteggio di 7-6, 3-6, 6-4, 7-6, in poco più di tre ore di gioco.

Si è fermato il percorso a Parigi anche di Jasmine Paolini.

La toscana è stata sconfitta in due set dalla serba Olga Danilovic, per 6-2, 7-5. (ANSA).