Kvitova vince il Masters 1000 di Miami, sconfitta Rybakina

La ceca Petra Kvitova ha vinto il Masters 1000 di Miami battendo in due set la kazaka di origine russa Elena Rybakina, reduce dal successo nel torneo di Indian Wells. La 33enne ex n.2 al mondo si è imposta col punteggio di 7-6, 6-2, ma la chiave del match è stato l'infinito tie break conclusosi solo sul 16-14 a suo favore.

Per Kvitova si tratta del primo successo a Miami, dove non era mai andata oltre i quarti, ma è invece il nono titolo in un Masters 1000 su 13 finali disputate, anche se l'ultima vittoria risaliva a ben cinque anni fa, nel torneo di Madrid. Il successo, il suo 30/o in carriera nel circuito, le permette di rientrare nella top 10 mondiale, dove la più giovane rivale occupa la settima posizione. Il braccio di ferro nel tie break ha svuotato Rybakina, che ha perso il suo turno di servizio al secondo gioco del secondo set e non è più riuscita a recuperare.