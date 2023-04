Tennis: Miami, Medvedev è il primo finalista

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Daniil Medvedev ha vinto il derby russo contro Karen Khachanov raggiungendo la sua prima finale a Miami, la quinta consecutiva in due mesi. Il numero 5 del mondo ha prevalso 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 contro il connazionale (n. 16).

Medvedev, vincitore dei tornei di Rotterdam, Doha e Dubai a febbraio, ora ha uno score di 23 vittorie nelle ultime 24 partite. In Florida, dove non aveva mai superato i quarti, affronterà Jannik Sinner o il campione in carica, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo deve vincere a Miami per conservare il numero 1 al mondo. (ANSA).