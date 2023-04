Tennis: Miami, Sinner batte Ruusuvuori e vola in semifinale

Jannik Sinner batte il finlandese Emil Ruusuvuori e vola in semifinale al torneo di Miami. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-1 al termine di un incontro interrotto al secondo set a causa della pioggia. L'azzurro, alla seconda semifinale consecutiva in un 1000 dopo quella conquistata ad Indian Wells, se la vedrà ora con il vincente tra il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e l'americano Taylor Fritz.

I quarti di finale del torneo di Miami, Carlos Alcaraz-Taylor Fritz per gli uomini e Petra Kvitova-Ekaterina Alexandrova per le donne, sono stati rinviati ad oggi a causa della pioggia, hanno annunciato gli organizzatori. Questi due incontri erano in chiusura di una giornata fortemente condizionata dal maltempo che ha investito la Florida negli ultimi giorni. Sempre oggi erano originariamente previsti altri due quarti di finale maschili: Francisco Cerundolo-Karen Khachanov e Daniil Medvedev-Christopher Eubanks, oltre alla prima semifinale femminile tra Elena Rybakina e Jessica Pegula.