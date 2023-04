Tennis: a Miami Sinner spera nella rivincita con Alcaraz

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - A Miami Jannik Sinner si gode la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000, aspettando di sapere se - come probabile - affronterà ancora Carlos Alcaraz, in un remake di Indian Wells. "A Indian Wells - ha ricordato l'azzurro, dopo aver superato agevolmente (6-3, 6-1) il finlandese Emil Ruusuvuori - ho detto al mio team che l'avrei voluto sfidare ancora. Sono gli incontri che mi aiutano a diventare un giocatore migliore".

La pioggia ha costretto al rinvio del quarto di finale tra Alcaraz e Taylor Fritz. "Affrontare l'uno piuttosto che l'altro - ha spiegato Sinner - cambia il tipo di match che mi attende.

Carlos riesce a variare il gioco un po' di più. Se dovessi giocare contro Alcaraz sarei contento: dopo la sconfitta di Indian Wells ho detto al mio team che l'avrei voluto affrontare di nuovo qui. Sono gli incontri che attendo di più, perché sono quelli che mi rendono un giocatore migliore".

"Contro Alcaraz - ha proseguito l'altoatesino - ho vinto sull'erba e anche su una terra molto lenta, di sera, a Umago.

Qui il campo è veloce, non so bene cosa aspettarmi. In queste condizioni ci troviamo entrambi bene. L'ho visto giocare nei giorni scorsi: si muove davvero bene. Comunque, prima di arrivare a me lo attende un match difficile contro Fritz".

