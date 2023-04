Medvedev batte Eubanks e va in semifinale a Miami

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Daniil Medvedev accede per la prima volta nella sua carriera alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il 27enne russo ha battuto 6-3, 7-5 lo statunitense Christopher Eubanks (numero 119 della classifica Atp) ed ora affronterà il vincente tra il russo Karen Khachanov (16 Atp) e l'argentino Francisco Cerundolo (31 Atp).

Medvedev è il favorito al torneo in Florida insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz che lo ha superato in finale la scorsa settimana a Indian Wells. (ANSA).