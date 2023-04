Coppa Davis: Italia in girone A con Canada, Svezia e Cile

Il Canada campione in carica, oltre alla Svezia e al Cile, saranno le avversarie dell'Italia nella Davis Cup Finals 2023, in programma all'Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi. Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Malaga, sede della fase finale dell'evento, dal 21 al 26 novembre, che prevede incontri a eliminazione diretta per i quarti e le semifinali.

Le sfide dei quattro gruppi - tutte in calendario dal 12 al 17 settembre - saranno ospitate da quattro diverse città. Oltre a Bologna, sede degli incontri del gruppo A, le altre sono la britannica Manchester (gruppo B, composto da Australia, Gran Bretagna, Francia e Svizzera), la spagnola Valencia (gruppo C, con Spagna, Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud) e una città croata da definire (gruppo D, con Croazia, Olanda, Stati Uniti e Finlandia).

Al termine delle sfide di metà settembre le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta: il relativo tabellone viene compilato abbinando per sorteggio nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone con una seconda classificata degli altri gironi.

"Ogni volta che scendi in campo per la nazione, per la squadra, è speciale - dice Jannik Sinner nel video promo che ha preceduto il sorteggio -. E' bello essere parte del gruppo, siamo molto coesi. Ed è speciale farne parte. Anche per questo giocare in casa, davanti al nostro pubblico, è incredibile.

Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Con il loro aiuto, e con il nostro spirito, cercheremo di qualificarci per la Final Eight".