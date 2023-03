Tennis: Miami; Trevisan stop ai quarti,per Sinner c'è Ruusuvuori

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Missione fallita per Martina Trevisan. La 29enne mancina di Firenze, che aveva raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un WTA 1000, ha ceduto 6-3 6-0 nel "Miami Open" alla kazaka Elena Rybakina, che ha così raggiunto la semifinale. Rybakina, campionessa in carica di Wimbledon e finalista agli ultimi Australian Open se la vedrà per un posto in finale con la vincente della sfida tra la giocatrice "di casa" Jessica Pegula e la russa Anastasia Potapova.

Sarà invece Emil Ruusuvuori l'avversario d Jannik Sinner nei quarti di finale a Miami. Il finlandese ha superato in rimonta, in tre set, l'olandese Botic Van De Zandschulp, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 46 minuti. (ANSA).