Tennis: Indian Wells, la finale femminile va alla Rybakina

(ANSA) - INDIAN WELLS, 19 MAR - Elena Rybakina, n. 10 del mondo, ha vinto per la prima volta l'Indian Wells (WTA 1000), battendo 7-6 (13/11), 6-4 Aryna Sabalenka (n. 2). La kazaka, campionessa a Wimbledon lo scorso anno, ha conquistato a 23 anni il quarto titolo della sua carriera, dopo quelli di Bucarest nel 2019 e Hobart nel 2020. Succede alla numero 1 del mondo Iga Swiatek che ha sconfitto in semifinale, come due mesi fa negli ottavi di finale agli Australian Open.

Ed è stata la vittoria del primo set, tiratissimo e durato 1h15', a decidere le sorti della partita a favore della Rybakina, perché poi la frustrazione non ha fatto che aumentare per l'avversaria, appesantita da un numero rovinoso di errori non forzati. La bielorussa ha sprecato due set point e commesso ben dieci doppi falli, di cui tre nel game decisivo. (ANSA).