Tennis: Indian Wells, Sinner ko contro Alcaraz in semifinale

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California.

Il 21enne altoatesino n.13 al mondo e 11mo del tabellone statunitense è stato battuto per 7-6(7-4) 6-3 dal 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 della classifica Atp e n.1 del seeding californiano.

Alcaraz sfiderà in finale il 27enne russo Daniil Medvedev (n.6), che nell'altra semifinale ha eliminato il 25enne americano Frances Tiafoe (n.16) per 7-5 7-6(7-4). (ANSA).