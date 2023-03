Tennis: no alla deroga Covid per Djokovic, non gioca Open Miami

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Dopo Indian Wells, Novak Djokovic deve rinunciare anche al Miami Open, per il secondo anno consecutivo. Negata al serbo la deroga richiesta che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti nonostante non sia vaccinato contro il COVID-19. "Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un'esenzione, ma non è accaduto" ha detto il direttore del torneo, l'ex Top 10 USA James Blake, a Tennis Channel. (ANSA).