Tennis: Australia; polso Korda ko, Khachanov in semifinale

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - A quattro mesi dalla prima semifinale Slam giocata a Flushing Meadows, il russo Karen Khachanov raggiunge la semifinale anche all'Open d'Australia grazie al ritiro dello statunitense Sebastian Korda, costretto a issare bandiera bianca, sul punteggio di 7-6 6-3 3-0 in favore del suo rivale, per un problema al polso destro.

L'infortunio in realtà è avvenuto al termine del quinto gioco del secondo set, con Korda avanti 3-2. Lo statunitense ha chiamato il fisioterapista ma da quel momento non è più riuscito a reggere gli scambi (soprattutto con il dritto e alla risposta) cedendo 7 game consecutivi fino all'abbandono.

Venerdì Khachanov attende il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Jiri Lehecka. (ANSA).