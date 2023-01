Tennis: Australia; Berrettini subito fuori, ko contro Murray 

Si interrompe al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini, n.14 della classifica Atp, agli Open d'Australia, primo torneo del Grande Slam della stagione del tennis. L'azzurro è stato sconfitto sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne dallo scozzese Andy Murray (n.49), che si è imposto in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7) 7-6 (6). L'anno scorso Berrettini era riuscito ad arrivare fino alla semifinale nel torneo australiano.

Camila Giorgi esordisce con un successo agli Australian Open di tennis, primo Slam del 2023, dotato di un montepremi-record di 76,5 milioni di dollari australiani, in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. La 31enne di Macerata, n.70 Wta, ha battuto per 6-0, 6-1, in appena 55', la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.364 Wta. Al secondo turno, però, niente derby azzurro per la Giorgi che troverà dall'altra parte della rete Anna-Karolina Schmiedlova, n.105 Wta, proveniente dalle qualificazioni. La slovacca ha battuto a sorpresa per 6-3, 6-2, dopo un'1h11', Martina Trevisan, n.21 Wta e 21/a testa di serie.