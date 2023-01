Tennis: Auckland, Coco Gauff avanza e Venus Williams eliminata

(ANSA) - AUCKLAND, 05 GEN - Coco Gauff si è qualificata ai quarti del torneo WTA di Auckland battendo l'altra statunitense Sofia Kenin e affronterà la cinese Zhu Lin, vittoriosa su Venus Williams. Gauff, 18 anni e testa di serie N.1 di questo torneo preparatorio per l'Australian Open che inizia il 16 gennaio, ha vinto in due set (6-4, 6-4) contro Kenin. Venus Williams, 42 anni, ha perso in tre set contro Zhu Lin (3-6, 6-2, 7-5). Il torneo neozelandese, che ha vinto nel 2015, è stato un rodaggio prima degli Australian Open dove Venus è stata invitata. (ANSA).