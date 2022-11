Tennis: Technogym fornitore ufficiale Atp e Next Gen Finals

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Technogym è fornitore ufficiale delle Atp Finals di Torino e delle Next Gen Atp Finals di Milano: ha allestito due innovativi centri di preparazione atletica all'interno del Pala Alpitour di Torino e la Allianz Cloud Arena di Milano, campi di gara. star del tennis come Nadal, Tsitsipas, Djokovic, e quelle del futuro come Musetti, il danese Rune, possono allenarsi con attrezzature all'avanguardia in grado di coprire ogni necessità di preparazione atletica: dalla linea Excite, la più ampia gamma di prodotti per l'esercizio cardiovascolare al mondo, dotata della innovativa console digitale Technogym Live, che offre esclusivi contenuti di allenamento, a SkillRun, il tapis roulant progettato per il performance training dei campioni dello sport a Technogym Bench, l'innovativa panca dotata di tutti gli accessori per un allenamento completo della forza. Il legame fra Technogym e il mondo del tennis è ormai consolidato grazie alla collaborazione con giocatori come Jannik Sinner e Nadal. In Spagna, Technogym è fornitore della Rafa Nadal Academy, in America è partner della Tennis Association-Usta, che ha scelto Technogym per i suoi centri di allenamento, così come la la Federation Française de Tennis di Parigi. (ANSA).