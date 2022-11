Tennis: Next Gen; Musetti sfiora rimonta ma vince Stricker

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Lorenzo Musetti sfiora la rimonta ma cede al tie-break del quinto set contro Dominic Stricker che stacca il pass per le semifinali delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals. Un match equilibrato che si risolve con cinque tie-break: i primi due li vince lo svizzero, l'azzurro recupera nel terzo e nel quarto ma il quinto è fatale. Per qualificarsi Musetti dovrà battere il britannico Draper che ha regolato Tseng in quattro set. (ANSA).