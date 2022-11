Coppa Davis: Binaghi, tra 4-5 anni potremo rivincerla

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "Non bisogna mettere troppa pressione ai ragazzi. Quando si cerca un grande successo assoluto come il ritorno alla vittoria in Coppa Davis bisogna cercare di impostarlo nel medio termine, tra 4-5 anni credo che la nostra squadra abbia tutte le caratteristiche per vincere questo torneo". A dirlo, a margine della presentazione delle Nitto Atp Finals di Torino, il presidente della Fit Angelo Binaghi. "Poi - aggiunge - come è successo l'unica volta che l'abbiamo vinta, serve anche qualche circostanza favorevole, che magari capita già quest'anno, speriamo. Ma il tabellone è molto difficile. Quindi bisogna essere molto molto forti, noi lo siamo, molto in palla, molto molto in buona salute e noi in questo momento lo siamo un po' meno, però - conclude Binaghi - ci sono tutte le premesse per raggiungere questo obiettivo con un po' di calma e pazienza". (ANSA).