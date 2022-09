Tennis, Davis: motivi personali, forfait di Djokovic in Spagna

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Novak Djokovic non parteciperà alla sfida di Coppa Davis contro la Spagna in programma a Valencia dal 13 al 18 settembre. Come riporta l'edizione odierna di Sportski žurnal, a dare la notizia del forfait dell'ex n.1 del mondo è stato il capitano della Serbia, Victor Troicki. "Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre". Anche la Spagna, ma la notizia è stata annunciata nelle scorse settimane, a Valencia non potrà disporre del proprio leader Rafa Nadal. (ANSA).