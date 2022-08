Tennis: Us Open; Cocciaretto in tabellone, out gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Elisabette Cocciaretto vince il suo terzo e decisivo incontro nelle qualificazioni degli US Open ed entra nel tabellone del torneo newyorkese grazie al successo contro la statunitense Whitney Osuigwe, n. 316 WTA, 7-6(4) 6-2 lo score conclusivo dopo 1 ora e 33 minuti di partita. È stato il primo confronto tra le due giocatrici.

Lottano ma non passano il turno decisivo di qualificazione gli azzurri a caccia di un posto nel tabellone principale maschile, in una giornata complicata da alcune interruzioni per la pioggia.

Si batte fino all'ultimo punto del tie-break decisivo del terzo set Francesco Maestrelli (n.202 ATP), sconfitto dal portoghese Nuno Borges, n.105 al mondo e settimo nel seeding cadetto, 3-6 7-6(4) 7-6(8) il punteggio finale dopo quasi tre ore di gioco. Sconfitta anche per Matteo Arnaldi, n.188 nella classifica ATP che ha ceduto al colombiano Daniel Elahi Galan, n.94 al mondo 6-4 7-6(1).

Niente da fare anche per Flavio Cobolli (n.139 ATP), che lotta ma è battuto dal ceco Tomas Machac, n.126 al mondo 7-6(7) 5-7 6-1 lo score finale di una partita molto serrata nei primi due set, durata 2 ore e 28 minuti. Disco rosso anche per Franco Agamenone (n.109 al mondo e decimo nel seeding delle qualificazioni), sconfitto dallo svizzero Alexander Ritschard, n.185 nel ranking per 6-2 2-6 6-4 in due e mezza di gioco. Il veterano azzurro Andreas Seppi, n.196 del ranking ATP, non riesce a segnare l'ennesimo record della sua lunga e fortuna carriera, stoppato al match decisivo di "quali" dall'argentino Facundo Bagnis 7-5 6-2 il punteggio del loro incontro. La giornata conclusiva delle qualificazioni si era aperta con la sconfitta di Raul Brancaccio, posizionato al n.207 della classifica ATP, battuto dallo statunitense Christopher Eubanks (n.147 nel ranking) col punteggio di 4-6 6-1 6-4 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Si ferma al terzo turno di qualificazioni anche Riccardo Bonadio che ha ceduto per 6-4 6-3 al tedesco Maximilian Marterer. (ANSA).