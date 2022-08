Tennis: Atp Montreal;Berrettini e Sinner nello stesso ottavo

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Sono due gli azzurri nel main draw del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale che si disputa sul cemento di Montreal, in Canada (8 al 14 agosto).

Matteo Berrettini, n.14 del ranking e settimo favorito del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.23 ATP. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Jannik Sinner, n.10 del ranking e settimo favorito del seeding, reduce dal successo nel "250" sulla terra di Umago, che attende il vincente della sfida tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni.

Berrettini e Sinner sono nello stesso ottavo della parte bassa del tabellone, quella presidiata dal greco Tsitsipas, n.5 ATP e terza testa di serie, e dallo spagnolo Alcaraz, n.4 ATP e seconda testa di serie.

Campione in carica è il russo Daniil Medvedev, n.1 del mondo, che lo scorso anno a Toronto ha vinto il suo quarto titolo "1000" in carriera.

Due gli azzurri presenti anche nelle qualificazioni. Fabio Fognini, n.55 ATP e seconda testa di serie delle "quali", è stato sorteggiato al primo turno contro il canadese Kelsey Stevenson, n.823 del ranking, in tabellone come "alternate" (sfida inedita), mentre Roberto Marcora, n.556 del ranking, anche lui "alternate", deve vedersela con il britannico Jack Draper, n.81 ATP ed undicesima testa di serie (anche in questo caso non ci sono precedenti).

Medvedev inizierà il suo percorso al National Bank Open Presented by Rogers, edizione 2022 di uno dei tornei più antichi del mondo, contro Nick Kyrgios o Sebastian Baez. La testa di serie numero 2, che godrà di un bye come tutti i primi otto del tabellone, è Carlos Alcaraz dopo il forfait di Nadal per i problemi agli addominali dopo Wimbledon. Lo spagnolo esordirà contro Vasek Pospisil o Tommy Paul. (ANSA).