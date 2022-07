Wimbledon: lesione all'addome per Nadal ma vuole giocare

Rafael Nadal ha subito una lesione addominale di sette millimetri, ma vuole ancora giocare la sua semifinale di Wimbledon domani contro l'australiano Nick Kyrgios: lo riferiscono i media spagnoli.

Il maiorchino oggi ha sostenuto gli esami dopo il difficile successo del giorno prima nei quarti di finale contro l'americano Taylor Fritz.

Ieri Nadal si era detto in dubbio se giocare la semifinale. Marca ricorda che questa non è la prima volta che Nadal deve giocare in queste condizioni: nel 2009, agli US Open, giocò con uno strappo lungo due centimetri e perse contro l'argentino Juan Martin del Potro in semifinale.

Fabio Fognini aveva fatto 'ironia' sul campione, dopo la vittoria dello spagnolo contro Taylor Fritz a Wimbledon. L'azzurro aveva fatto intendere di ritenere che lo spagnolo non fosse effettivamente afflitto da problemi fisici e non meritasse quindi l'enfasi legata al suo trionfo che gli è valso la qualificazione alla semifinale del torneo londinese. Fognini ha pubblicato una story sul proprio accounti di Instagram, sottolineando chiaramente la parola "infortunato" e accompagnandolo con il seguente messaggio: "Ragazzi, non credete a tutto quello che leggete, PER FAVORE". Nadal sta aspettando di conoscere oggi l'entità del problema muscolare agli addominali. La sua presenza domani in campo per la semifinale contro Nick Kyrgios è legata alle sue condizioni.