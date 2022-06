Wimbledon: Agut positivo, è il terzo ritiro per Covid

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Dopo Matteo Berrettini e Marin Cilic, il Covid ha costretto al ritiro dal torneo di Wimbledon anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il numero 19 del mondo avrebbe dovuto affrontare il colombiano Daniel Elahi Galan, n.109 Atp, che senza giocare è stato promosso al terzo turno.

"Sono risultato positivo - ha scritto su Twitter Baustista Agut -, per fortuna i sintomi non sono gravi ma credo che ritirarmi dal torneo sia la decisione migliore". Lo spagnolo non aveva mai lasciato Wimbledon prima del terzo turno nelle ultime sei presenze. (ANSA).