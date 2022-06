"Pace, basta con la violenza delle armi", firmato 'Coco', con un cuore. E' quanto ha scritto con un pennarello su una telecamera al Roland Garros la giovane statunitense Cori 'Coco' Gauff, dopo aver vinto la semifinale contro l'azzurra Martina Trevisan. Il riferimento è alle recenti stragi di massa negli Usa, dalla sparatoria drammatica nella scuola di Uvalde, in Texas, a quella delle scorse ore in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma.