Tennis: Parigi, Giorgi eliminata agli ottavi

Finisce negli ottavi di finale l'avventura di Camila Giorgi al Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Tra le donne, resta in corsa invece Martina Trevisan, di nuovo in campo domani nei quarti.

Nel match che ha aperto il programma sul Court Suzanne Lenglen la 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, è stata sconfitta 6-2 6-2, in un'ora e venti minuti di partita, dalla russa Daria Kasatkina, n.20 WTA e ventesima testa di serie.

Domani invece Martina Trevisan, si giocherà un posto nelle semifinali con la "baby" canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding.