Roland Garros: 2-0 alla Putintseva, Giorgi al terzo turno

Camila Giorgi si è qualificata per il terzo turno del torneo del Roland Garros, battendo in due set la kazaka Yulia Putintseva col punteggio di 6-3, 7-5. Al prossimo turno, l'unica italiana in campo oggi a Parigi affronterà una tra la bielorussa Aryna Sabalenka (n.6) o la statunitense Madison Brengle. Il torneo femminile continua intanto a perdere le sue teste di serie. Oggi è stata la volta della ceca Karolina Pliskova (n.8) eliminata dalla numero 227 del mondo, la francese Leolia Jeanjean. Al momento, sono solo quattro le superstiti tra le top 10 del secondo slam stagionale.