Parigi: Raducanu eliminata al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Uscita di scena anticipata al Roland Garros per Emma Raducanu, vincitrice dell'ultimo Us Open 2021 e n.12 del ranking Wta. La britannica è stata eliminata in tre set dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.47) col punteggio di 3-6, 6-1, 6-1.

La diciannovenne Raducanu era al debutto nello slam parigino, quarto torneo importante della sua carriera, trovandosi al secondo turno la Sasnovich, che l'aveva già battuta nell'unico precedente tra le due. Nel tabellone femminile, nel pomeriggio scenderà in campo l'azzurra Martina Trevisan, che avrà di fronte la polacca Magda Linette. (ANSA).