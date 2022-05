Tennis: Vezzali 'felice che Governo non abbia ingerito su russi'

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Sono felice che il Governo non abbia ingerito in questa situazione, consentendo agli Internazionali di essere un evento importante che ha rilanciato il nostro Paese verso la pratica sportiva e non solo per il turismo". Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, interpellata sulla polemica innescata dal presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che ha accusato il numero uno del Coni di aver "cercato di indirizzare il premier Draghi" per evitare che i russi e i bielorussi giocassero a Roma. "La politica non deve ingerire nello sport, che ha la sua autonomia - ha aggiunto Vezzali prima della finale maschile di Roma - Il Cio ha espresso le proprie linee e nell'ambito di queste si sono svolti gli Internazionali, consentendo agli atleti russi di gareggiare senza bandiera". Infine, ha sottolineato che "gli Internazionali sono stati un successo in termini di pubblico e spettacolo, sono davvero contenta del risultato che consentirà tra l'altro alla Federazione tennis di elargire parte degli incassi agli atleti ucraini". (ANSA).