Binaghi "entro l'anno padel nel nome della federtennis"

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Credo che entro l'anno convocheremo l'assemblea statutaria per cambiare marchio e nome Fit inglobando il padel": lo ha annunciato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione dell'Italy Major Premier Padel di Roma. "E' evidente che in un tempo non troppo lontano le due discipline si equivarranno come movimento ed è giusto dare dignità anche nel nome della Federazione, credo sia un bel segnale", ha concluso Binaghi. (ANSA).