Tennis: ranking ATP; balzo Alcaraz, ora è sesto

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Carlos Alcaraz, 19 anni, vincitore ieri del Masters 1000 di Madrid, ha guadagnato tre posizioni ed è ora sesto nel ranking mondiale ATP. Dopo aver dominato Rafael Nadal venerdì nei quarti di finale, poi il n.1 Novak Djokovic in semifinale, in finale Alcaraz ha polverizzato Alexander Zverev.

È il suo quarto trofeo dell'anno, dopo l'ATP 500 di Rio a febbraio, il Masters 1000 di Miami - il primo della sua carriera - e l'ATP 500 di Barcellona la scorsa settimana. A causa di un problema alla caviglia, salterà il torneo di Roma per prepararsi al meglio al Roland-Garros.

Nessuna variazione questa settimana nella Top 5, ancora dominata da Djokovic, ma alle spalle di Alcaraz, Andrey Rublev guadagna un posto diventando settimo, come il canadese Felix Augier-Aliassime (ora nono), mentre Matteo Berrettini ne perde due (ottavo) e Casper Ruud tre (decimo). Scende di una posizione anche Jannik Sinner, tredicesimo. (ANSA).