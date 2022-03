Indian Wells: Paolini batte la n.3 del mondo Sabalenka

Impresa dell'italiana Jasmine Paolini, n.46 del mondo del tennis femminile, che oggi a Indian Wells ha battuto per 2-6 6-3 6-3 la n.3 del ranking Wta, la bielorussa Aryna Sabaleka, che ha potuto giocare visto che il tennis non ha decretato il bando a russi e bielorussi. Non a caso, oggi sempre a Indian Wells è sceso in campo anche il nuovo n.1 del tennis maschile, il russo Daniil Medvedev, che si è imposto per 6-3 6-2 sul 21enne ceco Tomas Machac. Assente invece Novak Djokovic, a causa delle restrizioni che la California prevede per i visitatori (quindi anche per gli atleti) non vaccinati per il Covid.