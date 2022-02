Tennis: condannato a Londra lo stalker della Raducanu

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Un uomo di 35 anni è stato condannato per stalking ai danni della giovane tennista britannica Emma Raducanu, già vincitrice degli ultimi US Open.

La Bromley Magistrates' Court ha emesso un ordine restrittivo della durata di cinque anni a Amrit Magar, giudicato colpevole di atti persecutori nei confronti della 19enne tennista inglese.

Tra novembre e dicembre dell'anno scorso Magar si era presentato tre volte fuori dall'abitazione della tennista, lasciando all'ingresso regali e cartoline, e rubando in un'occasione una scarpa del padre di Raducanu come souvenir. L'uomo aveva anche disegnato il tracciato, compiuto a piedi, per raggiungere la casa di Raducanu, distante circa 40 Km dalla sua abitazione.

(ANSA).