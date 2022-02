Tennis: a Dubai primo torneo Sinner del post Riccardo Piatti

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sarà l'ATP 500 di Dubai il primo torneo del post Riccardo Piatti per Jannik Sinner. Dopo gli allenamenti di questi giorni a Montecarlo, l'altoatesino affronterà il torneo con il nuovo coach Simone Vagnozzi. Come ogni nuovo inizio, porta stimoli e domande. Incuriosisce i tanti tifosi di Sinner che si aspettano di rivederlo in campo, stavolta da qualificato e non da riserva, alla seconda edizione torinese delle Nitto ATP Finals a fine stagione.

"Sarà lui a guidare il mio team", ha scritto Sinner sui suoi profili social. Per ora, ha aggiunto, "non abbiamo in programma di aggiungere altri componenti allo staff, ma vedremo in futuro e valuteremo la situazione. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo".

Vagnozzi, coach di Ascoli Piceno, ha guidato Marco Cecchinato al numero 18 del ranking ATP e alla semifinale del Roland Garros, poi ha accompagnato Stefano Travaglia aiutandolo a raggiungere il best ranking di numero 60.

Negli ultimi giorni, Sinner si è allenato con il nuovo coach Tennis Padel Soleil di Beausoleil, in Francia, a due passi da Monte Carlo. (ANSA).