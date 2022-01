Tennis: Nadal "non credevo di arrivare fin qui, sono fortunato"

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Significa molto per me essere di nuovo in finale qui, non credevo di potercela fare e mi ritengo fortunato. Ora proverò a godermi la vittoria di oggi e fare del mio meglio domenica". Così Rafa Nadal dopo la semifinale dell'Open d'Australia vinta 3-1 su Matteo Berrettini.

"Ho cominciato il match giocando alla grande, i primi due set sono stati tra i miei migliori da molto tempo in qua - ha detto ancora lo spagnolo -. Sapevo che Matteo era un giocatore molto solido, molto pericoloso e sapevo che ad un certo punto del terzo set avrebbe ritrovato i suoi colpi. C'è stato da combattere". Se vincesse il titolo domenica, Nadal conquisterebbe il 21/o slam in carriera, sopravanzando Roger Federer e Novak Djokovic. Inoltre, diventerebbe anche il secondo giocatore dell'era Open dopo il serbo, il quarto nella storia, ad aver vinto ciascuno dei Major almeno due volte. (ANSA).