Tennis: Australia; furia Shapovalov, urla "corrotto" all'arbitro

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La foga indotta dall'agonismo ha fatto saltare i nervi a Denis Shapovalov durante il quarto di finale perso contro Rafa Nadal agli Open d'Australia. All'inizio del secondo set il canadese ha avuto un'accesa discussione a distanza con l'arbitro di sedia Carlos Bernardes, al quale ha urlato contro "corrotto" perché, a detta di Shapovalov, non aveva sanzionato Nadal per aver superato il tempo tra un punto e l'altro.

Lo spagnolo, in quel momento al servizio, si è poi avvicinato alla rete per chiedere al canadese cosa non gli andava e, dopo una breve spiegazione, il gioco è ripreso. (ANSA).