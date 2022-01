Tennis: Australia; Medvedev e Auger-Aliassime ai quarti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Daniil Medvedev supera gli ottavi di finale degli Australian Open battendo l'americano Maxime Cressy: finisce 6-2, 7-6(4), 6(4)-7, 7-5 per il numero 2 al mondo. Ai quarti, il russo se la vedrà con Felix Auger-Aliassime: il canadese supera in rimonta Cilic, battuto con il punteggio di 2-6, 7-6(7), 6-2, 7-6(4). Nel tabellone femminile, fuori la rumena Simona Halep, ko in tre set (4-6, 6-3, 4-6) contro la francese Alize Cornet. (ANSA).