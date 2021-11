'Giorni dolorosi', Berrettini rinuncia alla Coppa Davis

Matteo Berrettini rinuncia anche alla Coppa Davis. "È inutile dirvi quanto per me questi ultimi giorni siano stati dolorosi e deludenti, tra tutti gli scenari possibili questo sicuramente è quello più difficile da digerire", scrive su Instagram il tennista, costretto al forfait dall'infortunio agli addominali che gli ha fatto dire addio anche alle Atp Finals. "Mi fermo, si, ma solo per ripartire più forte e per regalare a me stesso e a tutti voi vittorie ed emozioni ancora più grandi - scrive -. La nostra Squadra è una delle più forti mai schierate e sono sicuro che porterà molto in alto i colori della nostra bandiera".