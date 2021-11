Cina: scomparsa Peng; Serena Williams 'sono devastata'

(ANSA) - LOS ANGELES, 18 NOV - Anche la campionessa americana di tennis Serena Williams si è unita al sempre più vasto coro di persone in ansia per la star del tennis cinese Peng Shuai, la cui sorte è avvolta nel mistero da quando ha affermato che un potente politico cinese l'ha aggredita sessualmente. "Sono devastata e scioccata nell'apprendere la notizia sul conto di Peng Shuai", ha scritto su Twitter l'ex numero uno del mondo Williams. "Spero che sia al sicuro e possa essere trovata il prima possibile. Tutto questo deve essere messo sotto indagine e non dobbiamo rimanere in silenzio. (ANSA).