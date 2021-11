Atp Finals: terzo giorno di gare, attesa per Berrettini

Matteo Berrettini ha terminato le visite mediche al centro medico del Pala Alpitour e si sta ora allenando nel foyer del palazzetto con lo sparring partner Gerome Kym. Cresce dunque la fiducia di vedere il tennista italiano in campo questa sera contro il polacco Hubert Hurkacz, anche se al momento non sono state ancora date comunicazioni ufficiali in merito.

Ed è il terzo giorno di gare per le Nitto Atp Finals di Torino. Ed è la giornata in cui si deciderà il destino, per questo torneo ma forse anche per la Coppa Davis, di Matteo Berrettini. La star di casa, bloccato da un dolore agli addominali che lo ha costretto al ritiro dal primo match con Alexander Zverev, deciderà oggi insieme al suo staff se proseguire o fermarsi lasciando il posto a un altro italiano, Jannick Sinner, che proprio questa mattina si sta allenando con Daniil Medvedev sul campo principale del Pala Alpitour.