Atp Anversa: Murray show contro Tiafoe, 'mai giocato così'

L'ex n.1 al mondo Andy Murray (oggi n.172 Atp) ha battuto Frances Tiafoe (n.48) 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8) in una maratona di tre ore e 45 minuti al primo turno dell'Atp 250 di Anversa. "Non ho mai giocato una partita del genere", ha detto il britannico al termine del match al meglio dei tre det più lungo del 2021 (superate le 3 ore e 38 minuti giocate da Nadal e Tsitsipas nella finale di Barcellona ad aprile). Il 34enne, che due anni fa ha subito un intervento all'anca che aveva messo a rischio la sua carriera, affronterà al secondo turno Diego Schwartzman, seconda testa di serie in Belgio e n.14 al mondo.

Murray ha anche elogiato il suo connazionale Cameron Norrie, fresco vincitore dell'Atp 1000 di Indian Wells. "Penso che sia un ottimo esempio non solo per i giocatori britannici, ma per tutti i giocatori di tennis", ha detto Murray. "Sapevo - ha aggiunto - che era bravo, avevo giocato contro di lui e mi ero allenato con lui, ma essere tra i primi 20 al mondo e ambire a un posto nelle Finals è incredibile". Proprio nel ranking Atp race per accedere alle Finals di Torino Norrie (ora 10/o) ha superato Jannik Sinner (11/o). L'altoatesino ad Anversa beneficia di un bye al primo turno e sfiderà il 19enne toscano Lorenzo Musetti che ha superato per 7-6(2), 7-6(3) Gianluca Mager.

Tra le azzurre, Camila Giorgi (n.36 Wta), impegnata nel neonato 250 di Tenerife ha superato Aliona Bolsova (n.178) in tre set per 7-6 (4), 3-6, 6-4 e sfiderà Danka Kovinic (n.74) al secondo turno.