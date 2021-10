Wta Courmayeur, Maria Sakkari testa di serie

La greca Maria Sakkari (settima nella classifica mondiale), la tunisina Ons Jabeur (appena entrata nella top 10), la kazaka Elena Rybakina, la spagnola Sara Sorribes Tormo, la russa Ludmilla Samsonova e l'azzurra Camila Giorgi sono le principali giocatrici inserite nel tabellone del primo Wta Courmayeur Ladies Open, torneo di tennis in programma dal 25 al 31 ottobre ai piedi del Monte Bianco. Tra le italiane scenderanno in campo anche Martina Trevisan e Jasmine Paolini, oltre alla valdostana Martina Caregaro. In palio ci sono gli ultimi punti disponibili per le Wta Finals 2021, con le migliori otto giocatrici del mondo, che si svolgeranno a novembre a Guadalajara, in Messico. Le qualificazioni si giocheranno il 23 e 24 ottobre con 24 giocatrici che si sfideranno per i sei posti disponibili nel tabellone principale. Biglietti da 17 a 64 euro.