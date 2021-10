Ons Jabeur prima racchetta araba nella top 10, è 8/a

Ons Jabeur è entrata ufficialmente nella storia come prima racchetta araba a fare ingresso nella top 10 nel ranking. Prima della tunisina nessun altro ci era riuscito, nemmeno tra gli uomini. Il balzo dalla posizione numero 14 alla 8, ufficializzato dalla classifica Wta pubblicata oggi, è stato possibile grazie all'accesso alla semifinale di Indian Wells, poi vinta da Paula Badosa che nella notte ha trionfato in finale. "Questo è un sogno che si avvera. Questo è qualcosa che desideravo. Ho sempre voluto arrivarci, essere il numero 1 al mondo. La Top 10, lo so, è l'inizio", aveva detto Jabeur nei giorni scorsi, dopo aver superato per 7-5, 6-3 Anett Kontaveit. "So - aveva aggiunto - che questo posto mi spetta da molto tempo. Ma voglio dimostrare che merito di essere qui, merito di essere uno dei primi dieci giocatori. Ci sono molte cose che devo migliorare". Prima del risultato della 27enne, il miglior piazzamento era stato il 14/o posto del marocchino Younes El Aynaoui nel 2003 e nel 2004.

Aggiudicandosi Indian Wells, ultimo 1000 della stagione, Badosa ha guadagnato 14 posizioni nel ranking Wta. La spagnola, che in finale ha superato Victoria Azarenka per 7-6(5), 2-6, 7-6(2) e ottenuto così il secondo titolo su due finali giocate in stagione e in carriera, è ora al 13/o posto. La bielorussa, che ha visto sfumare il sogno della conquista del terzo trofeo sul cemento californiano, ha comunque guadagnato sei posizioni, fermandosi al numero 26.

Resta invariata la top 3 Wta (Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova) mentre la prima tra le italiane è Camila Giorgi, 36/a, che ha guadagnato due posizioni, seguita da Jasmine Paolini (54/a), salita di nove.