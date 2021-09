Nadal rifiuta proposta, non giocherà l'Open de Espana

Ha ricevuto due inviti per giocare l'Open de Espana e il Mallorca Open, tornei dell'European Tour di golf, ma ha declinato entrambe le proposte perché non ancora in condizioni ottimali. Rafael Nadal ha avuto l'opportunità di disputare, il prossimo ottobre, due eventi del massimo circuito continentale del "green" maschile. Grande appassionato di golf, il campione di tennis è ora concentrato sul suo completo recupero a causa di un infortunio al piede che non sembra concedergli tregua.